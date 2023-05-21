Обыкновенный Мельниченко: историк, губернатор, человек

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сегодня, вспомнив даже лишь контуры случившегося с тех пор и наиболее яркие эмоции, отчетливо представляешь всю палитру событий нашей жизни, что вместил в себя временной отрезок - мгновение в масштабах истории края. И, без преувеличения, вечность в судьбах отдельно взятых людей, как никогда, заполненная колебаниями тревожных ожиданий между рисками пандемии и благополучным продолжением жизни. Трудными победами.

ИСТОРИК

На инаугурации избранного губернатора от понимания глыбы свалившихся на человека забот вспомнил президентское сравнение с рабом на галерах. Так оно и есть.

Современный ритм жизни лишь скорректировал образ размеренного и неспешного движения средневековой посудины. Калейдоскоп событий плюсом к мощному двигателю галеры 21 века вовсю заставляет грести и веслами. Как и подобает рабам, не в белых перчатках.

Однажды, едва ли не при первой встрече с губернатором в его рабочем кабинете в разговоре о нашей малой Родине завели речь о студенческой поре, времени его преподавания в вузе, поре экспедиций Мельниченко со студентами на Золотаревское городище, в Наровчат и пещеры в окрестностях Сканова монастыря.

Коротко Олег вспомнил, как со студентами участвовали в оборудовании входа в пещеры. Ни словом тогда он не обмолвился о красивой работе с коллегами над книгой о средневековом городе Мохши под нынешним Наровчатом. Городом, волею истории ставшим в XIII столетии северной столицей Золотой Орды.

Позднее, когда из выступлений на прошедшей в области краеведческой конференции узнал подробнее про эти исследования и книгу, собравшую удивительный материал о судьбе города, не раз потом перечитывал материалы конференции.

Овеянный легендами пласт истории родного края просто завораживает.

Вспомнился и свой давний репортаж из пещер, куда спускались вместе с наровчатским журналистом и литератором Владимиром Поляковым, как рассматривали сохранившиеся на стенах почти под самым куполом фрески в Скановом монастыре. А потом в Епархиальных ведомостях 19 века в Лермонтовке нашел имя расписывавшего храм мастера, узнал о сосланном в мужской Сканов монастырь настоятеле одного из храмов Пензы за встречу Емельяна Пугачева с хоругвями.

После рассказов о Мохши воображение рисовало не просто спуск в пещеры с многоярусными ответвлениями, а прогулку, возможно, по улицам того древнего Мохши - города ремесленников и умельцев, центра со своим монетным двором. По улицам с двухэтажными домами, отапливаемыми и через дымоходы, проложенные в полу, соборной мечетью белого мрамора.

ГУБЕРНАТОР

…Избрание Мельниченко губернатором круто развернуло историка на современное бытие Пензенской области. Теперь без раскопок на местности и архивных поисков он исследует температуру по лечебнице. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве жилья, дорог.

Среди первых шагов нового губернатора было решение об издании Истории Пензенской области. Хороший повод вспомнить по-доброму руководивших областью предшественников. Лев Борисович Ермин, Федор Михайлович Куликов, Георг Васильевич Мясников, Борис Федорович Зубков. Не просто имена, а памятные строки в истории, судьбе родного края.

И уже не разделить два личных ордена Ленина Ермина, его фронтовые награды с орденом Ленина, врученном Пензенской области в 1967 году за огромные успехи в развитии промышленности и АПК. Еще лучше помнить и попробовать развить сделанное поколениями земляков.

И шаги эти очень зримы сегодня.

Успехи региона в промышленности, в сфере АПК, строительстве жилья и дорог по достоинству оцениваются в ПФО и в РФ, в целом. В этой масштабной динамике жизни труд тысяч пензенцев.

Если представить себе некую экскурсию по Пензе и ее окрестностям, спустя даже всего несколько лет, то большинство земляков, не говоря уж о гостях области, удивятся многому. Достаточно представить, как свяжет город, Пензенский и Бессоновский районы транспортная сеть. Без заезда в центр Пензы жители города Спутник через вновь построенные мосты, путепроводы и дороги смогут проехать на Окружную улицу, Западную поляну, в Арбеково.

Эту своего рода виртуальную картину перемен невозможно представить без жилищного строительства, новоселий в красивые и благоустроенные дома, с уютными дворами, прилегающими территориями с детскими садами, школами, поликлиниками, - всего того, без чего невозможно говорить о росте уровня жизни людей.

Инвестиции в широком смысле в медицину – рост зарплат врачей среднего и младшего медперсонала, закрепление кадров через программы «Земский доктор, фельдшер», с акцентом на укрепление первичного звена медучреждений строительство ФАПов, - это уже сегодня приносит результаты.

При плановом показателе в 70 лет сегодня продолжительность жизни в регионе 72,5 лет, снижается показатель смертности. Важно развить эти тенденции.

В наши дни в прямом смысле пишется история края. Одно из недавних решений правительства определить границы исторического центра Пензы, правила бережного отношения к его колоритному облику. Формируются увлекательные туристические маршруты - Оборонительный вал, Спасский собор, Соборная площадь, улица Московская. Здания, связанные с именами Лермонтова, Белинского, Салтыкова - Щедрина, Ключевского.

Пишется история и в делах. Не на словах идет возвращение земель в севооборот. С внедрением передовых технологий наращиваются обороты в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве.

В дальнем Арбеково прорисовываются контуры намеченного – строятся жилые дома, сдан в эксплуатацию ледовый дворец, сооружены первые опоры будущей развязки над федеральной трассой М5 «Урал», что соединит город с районом «Заря».

Вдоль федеральной трассы планируется размещение масштабного технопарка.

В одном из музеев города хранится в натуральную величину творение наших оборонщиков, вошедшее в историю с крылатой фразой Никиты Хрущева, обещавшего англосаксам «показать Кузькину мать». Давний маршрут – от этой самой матери – к потомкам Кузьмы талантливо продолжают исследовать специалисты наших оборонных предприятий.

Если говорить о пока нереализованных планах, то следует вспомнить объездную дорогу в Бессоновке, предстоящий масштабный объем работ по сооружению коммунальных сетей на правобережье Суры, что даст свой импульс жилищному строительству.

Тревожных позиций тоже хватает. Древние сети теплоснабжения, обветшавшая насосная станция на плотине. Пожары, гибель людей. За термином «человеческий фактор» - нечищенные, обледенелые дворы домов, перебои с водой. И желание не потопить пензенскую галеру.

ЧЕЛОВЕК

Откровенность Мельниченко в общении с людьми, неказенный слог, плюс достойное позиционирование в столичных кругах.

Как следствие, идет приобщение к финансированию по региональным и федеральным программам. А это - вода и тепло для земляков. Строящиеся школы.

А он еще мечтает о новых.

Пользуясь случаем, помечтаем и мы, читатель. А не выйти ли губернатору с законодательной инициативой о финансовой амнистии, в связи с трудностями в жизни народа? Масштаб по плечу и пензенский. Еще больше сторонников найдет он у всех россиян.

На освобождаемых ныне от нацистов территориях, уже, как водится, списываются без колебаний прежние коммунальные, просроченные кредитные долги. Понимаю все, радуюсь за в основном родившихся в СССР.

А не велел ли сам бог с той же меркой посмотреть и вокруг. На закредитованность людей, убежавшие тарифы. Очевидно, все это нуждается в критическом осмыслении. И, если уж не списании долгов, то их реструктуризации в постпандемийный и военный период.

…Часто штрихи к портрету человека, не зависимо от его ранга и статуса, жизнь наносит внезапными, но очень сочными мазками.

Из неофициальных источников известно, что у находящегося под следствием бывшего губернатора региона были изъяты денежные средства, земельные участки, недвижимость. Олег Мельниченко не замечен среди желающих муссировать эту тему. Позиция понятна – комментарии при незавершенном следствии - исключительная прерогатива следствия.

Не муссирую и я. Но, если бы имел такую возможность, отпустил бы подследственного полковника в отставке Ивана Белозерцева в зону СВО, согласно его воинской специальности, командиром танковой роты, взвода. Или инструктором для тренировки мобилизованных и добровольцев.

Не готов перечислить процедурные формальности перед принятием такого решения. Но, по сути - такой шанс дается и уже осужденным.

Да и почетную обязанность каждого гражданина никто не отменял.

После внесения Мельниченко в санкционный список, к опубликованному им в telegram алаверды господину Байдену с запретом на въезд в регион отношусь с пониманием.

Поддерживаю решение и как сотрудник «Комсомолки», тоже находящейся под санкциями, и просто как человек.

Во время одной из первых встреч с Олегом Мельниченко в его кабинете почти два года назад спросил о витавшей в воздухе тревоге из-за ситуации на Украине. Приведу его суждение той поры:

«Как историк, скажу: такова судьба лимитрофных государств во все времена – их поглощает один из сильных соседей. И еще – мы на пороге перемен больших. А установление нового мироустройства никогда не обходилось без большой крови.

Очень скоро жизнь подтвердила прогноз историка. В который раз на Руси прозвучал тревожный набатный сбор. Снова шагнули вперед добровольцы. Не лавиной.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В одном из поселений отдаленного уголка губернии рекрутер реально обошел сотни дворов.

Внук кавалера Ордена Славы III степени сержанта Панькина старшина мобильной группы Даурского погранотряда, а ныне глава одного из сельсоветов Алексей Панькин говорил с каждым. Устно и письменно получил море объяснений причин, мешающих встать в строй.

Этакая неторопливость мужчин, скулеж чиновников в городах и райцентрах прекратились с возвращением Мельниченко с Питерского экономического форума.

Губернатор взбудоражил округу. Слова говорил разные - парламентские и не очень. В который раз история повторилась. Как в Отечественную войну 1812 года собирал полки на Соборную площадь в Пензенское ополчение генерал-губернатор князь Голицын, так и в наши дни роты Пензенской части подровнялись в строю. И отправились вспоминать армейские навыки на политый потом тысяч курсантов полигон легендарного артучилища.

А сегодня воюют. По-взрослому.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ни разу не слышал, какими словами напутствовал Олег тренировавшихся на полигоне пензенских, ульяновских, башкирских парней. Только видел, как звенела в груди человека струна, когда он бросал горсть земли на прощании с первыми погибшими солдатами. Не перепоручая подчиненным, сам встречал в Пензе эшелоны беженцев. Как не взял с собой журналиста - рискованно - в Пологовский район Запорожья, куда потянулись из области конвои со стройматериалами, техникой, переместились заводы по производству асфальтобетона.

В Запорожской области тоже шли и идут бои СВО, а пензенские строители, дорожники, другие специалисты восстанавливают отопление в домах, ремонтируют детские сады, дороги. Не раз выезжал туда в командировки и Мельниченко. Навещал детишек в открывшейся школе, шагал с руководством района и строителями по улице подшефного Токмака, выслушивал просьбы, и было совсем не ясно – успеют ли в случае чего его прикрыть шагавшие рядом автоматчики…

Такой он - обыкновенный Мельниченко.

Совестливый.

Чем и симпатичен народу.

ОТ РЕДАКЦИИ

От имени сотрудников Медиа группы «Комсомольская правда» в Пензе» и всех наших читателей газеты и сайта в Пензенской области и Республике Мордовия поздравляем Вас, Олег Владимирович, с днем рождения! Первые 50 – полет нормальный.

Здоровья желаем Вам и мужества.