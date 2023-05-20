Олег Мельниченко пообщался с юными бойцами отряда содействия полиции «Тигр»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, поздравляя бойцов и командиров молодежного отряда с успешным завершением сборов, Глава региона отметил, что на счету «Тигра» уже более 3,5 тысяч выходов на дежурство совместно с сотрудниками правоохранительных органов. За четыре месяца при участии ребят пресечено почти 850 правонарушений и 12 преступлений.

«Уверен, что прошедшая неделя запомнится вам надолго, - обратился Олег Мельниченко к молодым людям. – Вы прошли медицинскую подготовку, строевую, тактическую, спортивную. Все эти навыки пригодятся вам в дальнейшей жизни, но главное – это то, что вы здесь смогли пообщаться, лучше узнать друг друга, сдружиться». Лучшим бойцам и руководству отряда губернатор вручил благодарственные письма.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Олег Мельниченко сообщил о планах принять в этом году в состав «Тигра» 500 ребят, каждый из которых должен пройти дополнительную подготовку.

В ходе общения с юными бойцами ребята просили увеличить количество спортивных мероприятий, попросили больше времени уделять физподготовке, занятиям стрельбой, а также ввести в курс прохождения сборов уроки самообороны.

«Нужно продлить срок сборов до двух недель, выстроить занятия с учетом высказанных бойцами замечаний, а также привлечь к преподаванию инструкторов Росгвардии», - подытожил губернатор.