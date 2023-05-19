В Пензенском госуниверситете торжественно открыли «Аллею дружбы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Межэтнический форум объединил представителей более 50 стран мира. Он проводится в одиннадцатый раз, при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Для студентов из разных государств форум – это свободное пространство для общения, возможность реализовать свой творческий рост, обмениваться идеями. Ключевая черта форума - уважение к традициям разных народов, укрепление интернациональных отношений в молодёжной среде.

Стартом проекта в этом году стало открытие «Аллеи дружбы» на территории Пензенского государственного университета.

По информации пресс-службы регионального правительства, приветствуя участников форума, Олег Мельниченко отметил, что в самом большом вузе пензенского региона обучаются представители 65-ти государств, расположенных в самых разных частях света.

«Россия – эта такая страна, которая формировалась как многонациональное государство. Кто-то пытается нас учить, как жить, как выстраивать отношения между народами, нациями, расами. Нас этому учить не нужно. Мы в мире и согласии живём уже многие сотни лет. Пусть у нас учатся другие», - подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Одна из целей нашего сегодняшнего мероприятия – показать, что мы, как никогда дружны, как никогда – вместе. Не только народы нашей Российской Федерации, но мы вместе с наибольшей половиной человечества. Представители этих стран сегодня присутствуют на нашем форуме», - уточнил он.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С участием главы Пензенской области состоялся традиционный парад флагов. Олег Мельниченко пообщался со студентами разных стран, посетив индийский, китайский, арабский дома, оценил национальные экспозиции азиатских государств Ближнего Зарубежья. А также ознакомился с культурой, представленной в русском, белорусском, татарском, мордовском и чувашском народных домах.