В центре Пензы установят бюст Георга Мясникова

Фото: страница Олега Мельниченко в социальных сетях

Георг Мясников – это историк-краевед, который внес значительный вклад в создание в Пензенской области новых объектов культуры, спортивных объектов, подростковых клубов и мест отдыха. Одним из его «детищ» является известный на весь мир Музей одной картины.

Недавно в учреждении сделали ремонт, а также обновили экспозицию – совсем скоро посетители смогут ознакомиться с полотном фламандского художника Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях».

Фото: страница Олега Мельниченко в социальных сетях

Сегодня картину увидел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который посетил Музей и оценил его ремонт.

«Он стал еще привлекательнее для посетителей. Мы обновили интерьер, установили современное оборудование, которое позволит полностью погрузиться в атмосферу произведения. А новая система климатконтроля позволит максимально выполнить все требования по режиму хранения картины. Можно смело отметить, что детище Георга Васильевича Мясникова получило свое второе рождение», - подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что в память о краеведе в центре Пензы установят его бюст.