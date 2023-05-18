Житель Самары поблагодарил пензенского правоохранителя за помощь в поисках пропавшей тещи

Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Автор сообщил, что в апреле обратился в дежурную часть Пензенского ЛО МВД России на транспорте: ранее его 50-летняя теща, проживающая в Рузаевском районе Мордовии, перестала выходить на связь. Мужчина предположил, что она могла уехать в соседний регион.

Сообщение принял оперативный дежурный Юрий Челноков. Он записал приметы женщины и передал их своим коллегам из Пензенского и Рузаевского линейных отделов, а также территориальных подразделений полиции города.

Буквально через пару часов женщину нашли: она находилась в поселке Лунино. Сейчас она уже вернулась домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Выражаю благодарность Пензенскому ЛО МВД России на транспорте, в частности старшему оперативному дежурному дежурной части Челнокову Юрию Юрьевичу в организации оперативных мероприятий и поиске пропавшего человека», - говорится в письме.