В Пензе нашли подозреваемых в порче городского имущества

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

С приходом тепла в Пензе традиционно возросло число случаев вандализма. Погода позволяет гулять до глубокой темноты, во время которой некоторые нерадивые граждане начинают портить городское имущество, думая, что останутся безнаказанными.

По всей видимости, именно такие мысли были в головах пятерых несовершеннолетних местных жителей, которые вечером 13 мая повредили остановочный павильон рядом с Домом Мейерхольда. Действия вандалов попали в объектив камер наблюдения: та записала, и как подростки вытащили стекло из стенки павильона, и как разбили его об асфальт.

Однако наказания им теперь избежать вряд ли удастся, поскольку личности виновников уже установлены. Сейчас подростков опрашивают сотрудники полиции, а на их родителей составляются административные протоколы. Малолетних вандалов поставят на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе городской администрации, решается вопрос привлечения самих подростков к административной и уголовной ответственности, а также возмещения причиненного материального ущерба их законными представителями.

Сам остановочный павильон был восстановлен коммунальными службами.