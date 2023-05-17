В Ночь музеев в Пензе состоятся выставки, показы спектаклей и мастер-классы

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

20 мая Пенза и область присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев». В субботу учреждения культуры будут работать допоздна, а их посещение на один вечер для граждан станет бесплатным (за участие в мастер-классах может взиматься плата).

В своем материале мы собрали для вас самые интересные выставки и другие мероприятия, которые можно будет посетить. Проведите выходные культурно!

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

18:00 – торжественное открытие Ночи музеев;

18:30 – открытие выставки художника Артема Балакина «Истории и путешествия»;

18:30 – экскурсии по основным экспозициям галереи;

18:30 – мастер-класс «Истории детства. Мой любимый Чебурашка»;

19:00 – концерт инструментальной музыки с участием студентов Пензенского музыкального колледжа;

20:00 – мастер-класс «Традиции городецкой росписи»;

20:00 - лекция «История европейской культуры как феномен исторической аномалии. Или как Ренессанс изменил нашу жизнь».

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ

18:30, 20:00 - мастер-класс для детей «Акварельные истории»;

18:30, 19:00, 19:30, 20:00 - кинопоказы в рамках выставки «Акварель Сергея Андрияки» об истории Академии изящных искусств и акварели;

18:30 – игровая программа «Семеро по лавкам»;

20:00 – спектакль «Мама. Мамочка. Мать»;

20:30 - экскурсия по выставке «Главное слово в каждой судьбе. Образ матери в искусстве»;

21:30 – спектакль «Не жаль?» (памяти актрисы немого кино Веры Холодной).

ДОМ БАДИГИНА

18:00 – торжественное открытие Ночи музеев;

20:00 - концерт педагогов и студентов Пензенского музыкального колледжа.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

18:00 – открытие Ночи музеев;

18:00 (и каждый час после до 22:00) - экскурсия по выставке «Шедевры А.Н. Островского»;

18:00 (и каждые полчаса после до 19:30) - экскурсия по мемориальному кабинету «Писательские истории»;

18:30 – экскурсия по выставке «Усадьба Устиновых Беково: во вкусе умной старины»;

18:30 – пешеходные экскурсии по центру Пензы;

18:30 – мастер-класс для детей «Сочини свою историю»;

19:30 - литературная гостиная «А.Н. Островский - хозяин русской сцены»;

20:30 – лекция «Любовь А. Блока»;

21:15 - музейная программа «Приметы милой старины»;

21:30 – показ немого кино «Костер пылающий».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

17:30 – открытие «Аллеи мастеров»;

18:00 – открытие выставки «Своих не бросаем!»;

18:00 – экскурсии по основным экспозициям музея;

19:00 – театрализованное представление «Иван - крестьянский сын и дочка волшебника»;

20:00 – музейный квест.

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

18:15 - открытие выставки работ учащихся «Мастерской декора Юлии Филиной», посвященное «Году педагога и наставника в России»;

18:30 – мастер-класс для детей по раскрашиванию матрешки;

19:30 – обзорные экскурсии «История пензенских промыслов»;

19:30 – мастер-классы по изготовлению традиционных пензенских игрушек;

20:00 – лекция о творчестве и жизненном пути мастера резьбы по дереву В.П. Зобнина.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕРМОНТОВА

18:00 - театрализованные рассказы о дворянских библиотеках Пензенской губернии.

ДОМ МЕЙЕРХОЛЬДА

18:00 – показ спектакля «Вдовы»;

20:00, 21:00, 22:00 - выставка фотоматериалов из архивов «Дома Мейерхольда».

Полную программу мероприятий смотрите на сайте учреждений, а также министерства культуры и туризма региона.