В Пензенской области проходят крупные соревнования по мотокроссу

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Участников и гостей соревнований приветствовал Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Дорогие друзья, в нашей области уже на протяжении многих лет пользуется популярностью и развивается мотоциклетный спорт. Это спорт для сильных и мужественных людей. Сегодня молодые ребята, которые начинают свой спортивный путь, становятся сильнее. Это очень здорово».

«От имени губернатора и Правительства области Николай Петрович поздравил собравшихся с праздником спорта и пожелал побед, здоровья и успехов.

По информации пресс-службы регионального правительства, вместе с Николаем Симоновым старт крупным соревнованиям дали главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щёткин, заместитель Председателя Законодательного собрания региона, руководитель исполкома пензенского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Мельников, депутат Законодательного собрания области, президент региональной федерации мотоспорта Антон Шаронов, депутат Заксобрания региона Борис Кулагин, заместитель министра физической культуры и спорта региона Мария Юрина и глава администрации Бековского района Светлана Кудаченкова.

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Соревнования всероссийского уровня проходят на мототрассе Бековского сахарного завода ежегодно, начиная с 2012 года. Протяжённость трассы составляет 2 км и насчитывает 15 трамплинов.

В течение двух дней в заездах здесь примут участие около 200 спортсменов из более 20 регионов России, а также из Республики Беларусь.

Соревнования проходят в девяти классах мотоциклов: 50 см3 (младшие мальчики), 65 см3 (мальчики), 65 см3 (юноши), 85 см3, 125 см3 (юноши), 125 см3 (мужчины), 125 см3 (женщины), 250 см3 (мужчины), класс «open».

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

В состав сборной команды Пензенской области вошли 35 спортсменов. Это представители Бековского района, а также гонщики клуба «Сура», города Кузнецка и Мокшанского района.