В Пензе временно ограничат движение на участке трассы М-5

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Подробнее об этом сегодня рассказал начальник Управления капитального строительства города Пензы Вадим Астафьев. По его словам, надземный переход свяжет микрорайоны Арбеково и Лугометрия. Объект будет остекленным, а также оборудован подъемниками для маломобильных групп населения. Высота перехода – шесть метров – позволит свободно проезжать под ним даже фурам.

К строительству приступят 15 мая.

С 12:00 14 мая до 22:00 31 мая на данном участке трассы вводятся некоторые ограничения: число полос останется прежним, однако уменьшится их ширина.

15 мая с 4:00 до 5:00, а также с 22:00 до 22:30 будет перекрыто движение в сторону Москвы.

21 мая с 4:00 до 5:00, а также с 22:00 до 22:30 будет перекрыто движение в сторону Самары.

Водителей, планирующих в эти дни проезжать по трассе, просят учитывать эту информацию при составлении маршрутов.

Кроме того, во второй половине июля подрядчик планирует приступить к монтажу пролетного строения основного путепровода, что, скорее всего, тоже повлечет введение ограничений.