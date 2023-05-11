Государственную трудовую инспекцию Пензенской области возглавил Евгений Трошин

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил вице-губернатор, трудовая инспекция и пензенское правительство давно тесно сотрудничают, а сам Евгений Трошин имеет большой опыт работы в системе государственной власти, который ему непременно пригодится.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Андрей Кожевников заявил, что критерии эффективности трудовой инспекции меняются, но защита прав граждан по-прежнему являются ключевыми направлениями совместной с региональными органами власти работы. Сейчас в приоритете контролирующего органа – оперативное реагирование на все обращения.

- Мы обязаны решать качественно все стоящие перед нами задачи. Уверен, что Евгений Александрович с возложенными на него обязанностями успешно справится, - подчеркнул он.

Сергей Федотов пообещал, что региональная власть продолжит оказывать всевозможную поддержку трудовой инспекции.