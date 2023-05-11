Помяукаем на все Поволжье: Антистресс-фестиваль объединит любителей джаза и котиков из Пензы, Самары и Ульяновска

Посетители фестиваля смогут не только послушать музыку, но и обзавестись питомцем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Его организатором выступает Олег Рубцов и его команда, ранее работавшие над небезызвестным «Jazz May Penza». Их новый антистресс-фестиваль получил название «Кошкин Джаз». Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта Большой Джазовый Уикенд в Поволжье.

«Кошкин Джаз» - уникальный фестиваль. Во-первых, мероприятие будет проходить одновременно сразу в трех городах ПФО. Во-вторых, организаторы фестиваля сумели объединить в своей идее две, казалось бы, не совсем совместимые вещи: кошек и джаз. Впрочем, эта самая «несовместимость» бросается в глаза только поначалу.

Афиша фестиваля

«Кошки не только дарят покой и умиротворение, они - едва ли не самые музыкальные существа из тех, что живут бок о бок с человеком, - отмечают организаторы фестиваля. - Неслучайно в среде джазовых музыкантов бытует дружеское обращение «cats» (с англ. «коты»)».

Столь необычным сочетанием организаторы планируют увеличить число поклонников жанра «джаз»: ведь котиков любят многие – вдруг, и музыка придется им тоже по вкусу? Связать жителей Поволжья планируется интернациональным МЯУ – что в данном случае расшифровывается, как «Музыка – язык универсальный».

В каждом из городов-участников фестиваля на протяжении трех дней будет звучать музыка, щедро аранжированная кошачьим мурчанием, а жители соседних территорий смогут делиться друг с другом эмоциями в режиме онлайн. Помимо выступлений музыкальных коллективов и артистов, на площадках также будут организованы мастер-классы по уходу за животными, лекции о кошках и их роли в мировой культуре, раздача питомцев из приютов, благотворительные аукционы и многое другое.

Организаторы «Кошкиного джаза» верят, что их фестиваль привлечет зрителей разных возрастов и профессий.