Пензенцы увидят «Ворону в павлиньих перьях»

В ноябре прошлого года учреждение было временно закрыто для посещения. Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, за это время в музее была проведена реконструкция и установлено новое оборудование, которое позволит насладиться шедеврами мировой живописи в полном объеме.

Первой картиной, которую жителям и гостям города продемонстрируют после реконструкции, станет «Ворона в павлиньих перьях» Пауля де Воса. Анималистичное полотно 17 века прибыло в Пензу из Пушкинского музея. Стоит отметить, что это первое произведение данного жанра, которое будет выставляться в Музее одной картины: до этого его посетители могли увидеть пейзажи, портреты, натюрморты.

«Руководству нашего музея пришлось приложить большие усилия, чтобы «добыть» такую редкую картину, убедить Пушкинский музей доставить ее к нам», - подчеркнул Олег Мельниченко.

О дате открытия музея будет известно позже.

СПРАВКА «КП»

Пауль де Вос - фламандский художник 17-го века, специализировавшийся на анималистике. Сегодня его хранятся во многих ведущих музеях мира, включая Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.