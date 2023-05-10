Пензенский школьник, ставший призером Всероссийской олимпиады по географии: «Я бы не справился без наших учителей»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Мы уже писали ранее, что в олимпиаде принимали участие больше 250 школьников со всей страны. Матвей Николаев выступал по программе девятого класса.

- Олимпиада проходила в три этапа: теоретический, полевой практический и тестовый, - рассказал Матвей. - Во время первого нужно было выполнить шесть заданий на разные темы. Я справился с половиной из них - и, в принципе, на такой результат и рассчитывал. Во время практического этапа мы ходили по Нижегородскому Кремлю. Нам практически до начала тура не говорили, куда мы поедем. Там мы выполняли разные задания, кое-где приходилось применять измерительные приборы. Полевой тур мне показался самым интересным, и баллов у меня за него больше всего - я в десятку лучших по нему вошел.

Тестовый тур был самый короткий, и баллов за него давали меньше всего. Пензенский школьник ответил правильно на 17 из 30 вопросов.

Географией Матвей начал интересоваться с детства. Учительница, преподававшая у них этот предмет, Лариса Николаевна Шпилькова, обратила внимание на любовь мальчика к этой дисциплине и предложила принять участие в школьном этапе олимпиады.

– А дальше были муниципальный, региональный, а потом всероссийский этапы, - отмечает призер. – К региональному этапу мы готовились с начала года, каждую неделю занимаясь с Ларисой Николаевной, а к всероссийскому - с четырьмя преподавателями из ПГУ ежедневно весь апрель.

Матвей отметил, что каких-то особенных сложностей с выполнением заданий у него не возникло: на вопрос ответ либо знаешь, либо не знаешь.

– Я часто участвую в олимпиадах по разным предметам, так что психологически я к ним уже давно всегда готов. Волновался я разве что на награждении, когда объявляли призеров.

Основная польза от олимпиады для Матвея сейчас – это опыт и знания, которые можно будет применить позже: в старших классах, на других олимпиадах и в целом в жизни.

Дома за Матвея болели родители, кот, учителя и много знакомых:

- В школе меня несколько человек поздравили, но я, правда, в классе еще ни разу не был - сначала были выходные, а сейчас я снова уехал на турнир по математике.

Семиклассник также поделился секретом своего успеха:

- У меня очень хорошая память. Это помогает мне в учебе по многим предметам. Конечно, даже с хорошей памятью ничего нельзя сделать без хороших учителей. Я бы без них не справился. Большое им спасибо.