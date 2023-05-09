Олег Мельниченко: «Мы дети и внуки величайшего поколения»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Празднование Дня Победы в Пензе началось с традиционного молебна в храме Михаила Архангела, который провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После этого у монумента состоялся торжественный марш курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института.

Губернатор Олег Мельниченко обратился к собравшимся, поздравив их с великим праздником:

- 9 мая 1945 года - поворотный момент в мировой истории. Это торжество беспримерного подвига, справедливый суд над нацистскими преступниками, это боль потерь родных и близких, это долгожданный мир, это весна новых надежд.

Глава региона напомнил присутствующим, какой вклад в Победу внесли жители нашей области: 312 тысяч человек ушла на фронт в годы Великой Отечественной войны. Две трети из них домой не вернулись. Более 50 тысяч жителей области были удостоены различных наград. Регион обеспечивал фронт боеприпасами, снаряжением, продовольствием – за что в 2021 году Пенза была удостоена звания Город трудовой доблести.

- Мы дети и внуки величайшего поколения, это определяет характер нашего единого народа, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Желаю всем добра и мира!