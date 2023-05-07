В Пензе в седьмой раз состоялся фестиваль косплея «Сурский Ajisai»

Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Косплей - это относительно молодое для нашей страны хобби: первые упоминания о нем были в конце 90-х-начале 2000-х, однако действительно популярным и массовым данное увлечение стало лет 10-15 назад. Само слово «косплей» происходит от английских «costume» (костюм) и «play» (играть). Те, кто занимаются косплеем (они же «косплееры»), перевоплощаются в героев компьютерных игр, фильмов, сериалов, книг, анимации и других. Причем важно не только внешнее сходство, достигаемое с помощью костюмов, париков, макияжа или даже грима, но и «отыгрыш» самого персонажа - то есть на публике косплеер в образе может вести себя так, как бы вел себя сам персонаж.

Как рассказала главный организатор фестиваля, известная в среде косплееров, как Риан Лаир, мероприятия для любителей этого хобби в Пензе проводятся с 2009 года. Начиналось все с камерных вечеринок с 50-100 зрителями, но с годами желающих принять участие становилось все больше. Росла и публика. И вот, в 2014 году, в Пензе прошел первый «Аjisai», в котором принимали участие уже не только пензенские косплееры, но и ребята из других городов.

Для гостей фестиваля в холле библиотеки работали ярмарка и фотоуголок. Главная часть мероприятия – выступления косплееров – прошла в актовом зале.

В этом году темой фестиваля стал постапокалипсис, отсылающий к пандемии коронавируса, в связи с чем ведущим в качестве «униформы» были выданы респираторы. Участники «Аjisai» предстали в образах персонажей игр «Genshin Impact», «World of Warcraft», «League of Legends», «Minecraft», книг Джоан Роулинг и Льюиса Кэролла, серии мультфильмов «Три богатыря» и других. Большинство участников изготовили свои костюмы собственными руками: среди косплееров достаточно много людей, которые умеют шить на уровне сотрудников профессиональных ателье. Причем именно любимое хобби позволило им освоить этот навык.

Фото: Екатерина КОШЕЛЬНИК

Другая причина, по которой люди начинают заниматься косплеем – это психологическая. Как отмечает Риан Лаир, косплеерам нравится продумывать свое выступление, подбирать музыку, красивые позы для дефиле:

- А потом наступает самый важный момент – нужно выйти на сцену и показать то, над чем ты работал, получить отдачу. И получая поддержку зала, аплодисменты, одобрение, человек чувствует уверенность в себе.

Как считает Риан Лаир, участники фестиваля не должны быть загнаны в рамки:

- Основной принцип нашего фестиваля – это то, что люди должны выражать и проявлять себя любыми разумными способами. Мы за то, чтобы наши мероприятия приносили людям мир, добро и веселье.

Одна из участниц фестиваля, Вика, в этом году предстала в образе Тигнари, персонажа из игры «Genshin Impact». Косплеем девушка занимается уже полтора года:

- Сначала относилась к этому, как к хобби. Но год назад я победила в парном выступлении на фестивале (тогда девушка воплотила образ Аянами Рей из аниме «Евангелион» - прим. ред.). Это мотивировало меня упорно работать над своими костюмами, делать их сложнее. В будущем мне бы хотелось побеждать как можно чаще, и, конечно же, попробовать выступить на более крупных фестивалях.