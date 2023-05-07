Олег Мельниченко поблагодарил Валерия Гергиева за концерт в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Концерт состоялся в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Пензенским зрителям была представлена программа XXII Московского Пасхального фестиваля «Навстречу Победе», состоящая из композиций, известных и любимых многими поколениями.

Приветствуя маэстро, глава региона назвал знаковым событием для области выступление коллектива мирового уровня в канун Дня Победы, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

«От жителей Пензенской области хочу сердечно вас поблагодарить за концерт, - обратился глава региона к легендарному дирижеру. – Реакция зала ярко продемонстрировала тот интерес, который жители испытывают к Вам и к Вашему творческому коллективу – зрители аплодировали стоя».

Валерий Гергиев отметил, что это не первый его визит в наш город. Подчеркнул, что технические возможности пензенского киноконцертного зала и филармонии дают виртуозам возможность демонстрировать пензенцам яркие и разнообразные программы.

Олег Мельниченко поздравил всемирно известного дирижера с прошедшим юбилеем и выразил надежду, что жители Пензенской области еще не раз смогут насладиться его творчеством.