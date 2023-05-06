Олег Мельниченко нацелил обустраивать набережную Суры с обеих сторон

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пензе продолжается благоустройство набережной реки Суры в районе моста Дружбы.

Общий объем финансирования проекта из бюджетов всех уровней превысил 105 миллионов рублей. Ранее были выполнены работы по первым трем очередям благоустройства – в 2017, 2018 и 2019 годах.

Сегодня на набережной проложены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, наружного освещения, переустроен газопровод.

Обновленный облик места отдыха горожан – это пешеходные дорожки и тротуары, обустроенная детская площадка, летняя сцена и амфитеатр, а также площадка для скейтбординга, которую уже опробовали пензенские любители экстрима.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Площадка неплохая, ее только нужно чистить от пыли, чтобы не было скользко. Мы это будем делать сами, - поделились впечатлениями с губернатором скейтбордисты. – Раньше у нас в центре Пензы не было места, чтобы кататься, а теперь есть – и это здорово!».

«Когда я спрашивал, что нужно молодежи, сказали, что на набережной нужен скейт-парк, - напомнил Олег Мельниченко. – Вы просили – мы сделали».

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, на набережной также обустроено место под торговый павильон, установлены малые архитектурные формы, ведется озеленение территории.

Глава Пензы Александр Басенко озвучил вариант обустройства парковки для автомобилей на граничащем с набережной свободном земельном участке.

«Это хорошая идея, планируйте парковку, - одобрил губернатор. – Нужно, чтобы люди могли приехать, спокойно погулять с детьми». Глава региона нацелил на дальнейшую работу по комплексному благоустройству второго берега Суры.

«Нужно обустраивать набережную Суры с обеих сторон, готовьте проект благоустройства», - констатировал Олег Мельниченко.