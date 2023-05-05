Перекрытие дорог в Пензе на 9 мая 2023 года: список, схема перекрытия во время мероприятий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая в Пензе будет запрещена стоянка на следующих участках:
- улице Коммунистической (от Дзержинского до Карпинского);
- улице Карпинского (от 8 марта до проспекта Победы);
- проспекте Победы (от Беляева до Пионерской);
- улице Суворова (от Кулакова до Бекешской);
- улице Бакунина (от Толстого до Суворова);
- улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева);
- улице Пугачева (от улицы Новый Кавказ до Некрасова).
С 08:00 7 мая до 23:00 10 мая будут запрещены стоянка и движение на улице Пушкина (от Московской до Володарского).
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
С 7:00 до 16:30 9 мая в Пензе будет запрещено движение:
- на участке улицы Карпинского от Монумента воинской и трудовой Славы до кругового кольца на улице Карпинского;
- на участке улицы Коммунистической от Карпинского до Дзержинского;
- на участке улицы Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
- на участке проспекта Победы от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева;
- на улице Ленина от Монумента воинской и трудовой Славы до Гагаринского путепровода;
- на участке улицы Пионерской от Коммунистической до Луначарского.
С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещено движение:
- на улице Бакунина от Толстого до Суворова;
- на улице Новый Кавказ от Толстого до Пугачева;
- на улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до Некрасова.
С 20:00 до 23:00 9 мая будет запрещено движение:
- на улице Суворова от Бекешской до Кулакова (кроме транспорта общего пользования до 21:00);
- на улице Толстого от Суворова до Пушкина;
- на улице Некрасова от Суворова до Пушкина.
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Кроме того, с 19:00 до 21:00 7 мая в Пензе запрет движение на следующих участках:
- на улице Карпинского от Монумента воинской и трудовой Славы до кругового кольца на Карпинского;
- на улице Коммунистической от Карпинского до Дзержинского;
- на улице Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
- на проспекте Победы от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева;
- на улице Ленина от Монумента воинской и трудовой Славы до Гагаринского путепровода.