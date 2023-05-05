День Победы в Пензе 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В этот день для горожан организуют концерты, акции и многое другое: программа на День Победы в Пензе 9 мая 2023 года запланирована очень насыщенная.
8:00 - возложение цветов к могилам воинов (Мироносицкое, Митрофаньевское, Ахунское кладбища);
9:30 - благодарственный молебен «Во славу русского оружия» (часовня Архангела Михаила);
10.00 – марш курсантов Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (Монумент воинской и трудовой Славы);
10:30 – возложение венков и цветов (Монумент воинской и трудовой Славы);
11:00 – праздник «Вальс победного дня» (ЦПКиО им. Белинского, Детский парк);
12:00 – экскурсия по музею (Музей военной техники под открытым небом на проспекте Победы);
12:00 – акция «Книга памяти» (ЦПКиО им. Белинского)
12:30 – концерт «Минувших лет живая память» (сквер «Журавли»);
13:00 - легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Монумент воинской и трудовой Славы);
13:00 - демонстрационные полеты воздушных судов (набережная Суры);
13:00 – парад оркестров (сквер Дениса Давыдова);
13:00 – концерт «Песни Победы» (площадь Ленина);
14:00 -музыкальный фестиваль концертных бригад «Ласточки Победы» с участием победителей фестиваля-конкурса «Частушки Победы поем вместе!» (сквер «Копилка пословиц»);
17:00 – танцевальный вечер под открытым небом «Вальс победного дня» (парк «Комсомольский»);
17:30 – акция «Поем «Катюшу» вместе» (сквер Дениса Давыдова);
18:40 – акция «Вальс Победы» (ЦПКиО им. Белинского);
18.50 – акция «Минута Молчания» (на всех площадках);
21:00 – праздничный фейерверк (стела «Город трудовой доблести»)
22:00 – праздничный фейерверк (Юбилейная площадь);
22:05 – праздничный фейерверк (смотровая площадка на улице Мира).
Полную программу мероприятий можно прочитать на сайте городской администрации.