День Победы в Пензе 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот день для горожан организуют концерты, акции и многое другое: программа на День Победы в Пензе 9 мая 2023 года запланирована очень насыщенная.

8:00 - возложение цветов к могилам воинов (Мироносицкое, Митрофаньевское, Ахунское кладбища);

9:30 - благодарственный молебен «Во славу русского оружия» (часовня Архангела Михаила);

10.00 – марш курсантов Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (Монумент воинской и трудовой Славы);

10:30 – возложение венков и цветов (Монумент воинской и трудовой Славы);

11:00 – праздник «Вальс победного дня» (ЦПКиО им. Белинского, Детский парк);

12:00 – экскурсия по музею (Музей военной техники под открытым небом на проспекте Победы);

12:00 – акция «Книга памяти» (ЦПКиО им. Белинского)

12:30 – концерт «Минувших лет живая память» (сквер «Журавли»);

13:00 - легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Монумент воинской и трудовой Славы);

13:00 - демонстрационные полеты воздушных судов (набережная Суры);

13:00 – парад оркестров (сквер Дениса Давыдова);

13:00 – концерт «Песни Победы» (площадь Ленина);

14:00 -музыкальный фестиваль концертных бригад «Ласточки Победы» с участием победителей фестиваля-конкурса «Частушки Победы поем вместе!» (сквер «Копилка пословиц»);

17:00 – танцевальный вечер под открытым небом «Вальс победного дня» (парк «Комсомольский»);

17:30 – акция «Поем «Катюшу» вместе» (сквер Дениса Давыдова);

18:40 – акция «Вальс Победы» (ЦПКиО им. Белинского);

18.50 – акция «Минута Молчания» (на всех площадках);

21:00 – праздничный фейерверк (стела «Город трудовой доблести»)

22:00 – праздничный фейерверк (Юбилейная площадь);

22:05 – праздничный фейерверк (смотровая площадка на улице Мира).

Полную программу мероприятий можно прочитать на сайте городской администрации.