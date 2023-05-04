Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня в Пензу прибыл «Поезд Победы». Состав встречали с размахом: муниципальный духовой оркестр Центра русской хоровой вокальной культуры города Пензы под руководством Антона Пригарева прямо на перроне исполнил песни военных лет. Также выступали народный коллектив «Карусель», ансамбль танца «Возрождение», артисты областной филармонии.

Для пришедших в этот момент на вокзал попытались воссоздать атмосферу встречи солдат, которые вернулись домой в 1945 году, после окончания самой кровопролитной и жестокой войны.

Среди встречающих «Поезд Победы» был и глава города Александр Басенко. Он поприветствовал пензенцев и напомнил им, что уже через несколько дней вся страна будет отмечать День Победы:

- Это священная дата для каждого из нас. Мы должны передавать память о подвиге нашего народа из поколения в поколение. 9 мая на площадях, в парках, скверах запланировано большое количество тематических программ, выступлений артистов.

После этого горожане смогли посетить передвижной музей «Поезд Победы», созданную на базе легендарного паровоза «Лебедянка», и осмотреть его экспозицию.