Пензенский онкологический диспансер скоро поменяет название

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

После завершения всех необходимых процедур оно будет носить название «Областной клинический онкологический диспансер». О причинах переименования рассказал главный врач учреждения Антон Столяров: как было отмечено, слово «клинический», появившееся в названии, указывает на то, что в стенах учреждения планируют не только лечить людей, но вести научную работу и внедрять современные методики лечения.

Сейчас на базе онкологического диспансера уже обучают медиков: например, недавно занятия были организованы для фельдшеров из районов Пензенской области. А совсем скоро здесь смогут повышать квалификацию медики и обучаться молодые кадры: для этого к процессу планируется привлечь преподавателей Пензенского института усовершенствования врачей.

- Медицина не может развиваться без науки. Мы продолжим внедрение современных методик лечения и будем активно развивать научную деятельность. Уже в этом году будет сдан лабораторно-диагностический корпус онкологического диспансера, готовится проектно-сметная документация для строительства нового хирургического корпуса, планируется создание Центра ядерной медицины. Поэтому нам нужны и новые высококвалифицированные кадры, - рассказал Антон Столяров.