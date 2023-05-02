В Пензе наградили финалистов регионального конкурса «Учитель года»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Конкурса «Учитель года Пензенской области-2023» состоялся уже в 34 раз. В этом году в нем принимали участие 132 педагога. 32 из них прошли в областной этап, 15 - дошли до финала.

Как подчеркнул губернатор Олег Мельниченко, профессия учителя является одной из ключевых в современном обществе:

- Вы формируете личность человека, воспитываете думающих, порядочных, ответственных людей, а это - главная ценность для страны. Люди вам доверяют самое дорогое - своих детей, - подчеркнул глава региона.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков отметил новые задачи, которые сейчас стоят перед современными учителями:

- 28 апреля, выступая на Совете законодателей, Президент России подчеркнул важность и необходимость развития суверенной системы образования. Убежден, пензенские педагоги внесут весомый вклад в совершенствование отечественного образования.

По итогам конкурса победителем был признан преподаватель математики средней школы №9 города Сердобска Святослав Фролов. Ему были вручены ключи от автомобиля и сертификат на денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Сертификаты на денежные поощрения также получили педагоги, занявшие второе и третье место. Им предусмотрена премия в размере 70 и 50 тысяч рулей соответственно. Все участники награждены дипломами и памятными подарками.