Пензенский семиклассник стал призером всероссийской олимпиады по географии

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Церемония награждения победителей и призеров состоялась в Нижнем Новгороде. В этом году свои силы в финале олимпиады пробовал 251 школьник из 72 регионов России. 24 из них стали победителями, еще 105 - призерами.

В ходе церемонии награждения ребят поприветствовал ректор НГПУ имени Козьмы Минина Виктор Сдобняков - один из организаторов интеллектуального турнира. Он отметил, что для них было важно не только дать возможность школьникам со всей страны продемонстрировать свои знания географии, но и позволить им осмотреть город и ознакомиться с их вузом:

- Ведь Нижний Новгород интересен и с точки зрения истории, и благодаря географическим особенностям. Мне запомнилась фраза участника олимпиады, что в «финале нет случайных людей». Я полностью с ней согласен, ведь каждый из финалистов – талантливый исследователь, любознательный человек и настоящий патриот своей страны. Ждем ребят в нашем вузе в качестве студентов естественно-географического факультета, – подчеркнул он.

Пензенский школьник Матвей Николаев стал одним из призеров олимпиады. Он успешно прошел теоретический и тестовый этап, а также полевой тур.

В свободное от состязаний время для ребят провели экскурсию по исторической части Нижнего Новгорода и по музейным пространствам Мининского университета, организовали мастер-класс и квиз.