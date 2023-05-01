До премьеры спектакля «Ленинградская притча» на пензенской сцене остался месяц

Фото: Пресс-служба театра

19 и 20 мая на сцене областного драматического театра покажут спектакль «Ленинградская притча» по пьесе современного драматурга Малики Икрамовой. Написанная в 2021 году история рассказывает о мальчике по имени Ленька, живущем в Ленинграде.

Блокада. Холод. Тяжелобольной герой пьесы, чтобы отвлечься от боли и страха, уходит с головой в выдуманный им мир, где царит тепло и светит яркое солнце. Мечтая о далекой Африке, Ленька сочиняет истории о животных, и какой-то момент фантазия смешивается с реальностью и придуманные мальчиком герои уже сами начинают думать, как помочь юному жителю северной столицы.

Режиссером спектакля выступает Сергей Филиппов. Роль Леньки исполнит Роман Романьков, а его друзей-животных на сцене воплотят Николай Шаповалов, Юлия Кошкина, Дарья Шнейдер и Елена Павлова.

Билеты уже в продаже в кассах театра. Возможна покупка по «Пушкинской карте».