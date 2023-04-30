Артем Здунов назвал сложной ситуацию с пожарами в Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил Артем Здунов, в некоторых регионах страны пожары уже уничтожили целые населенных пункты. Их причиной чаще всего становилась людская небрежность.

В Мордовии ситуация тоже остается сложной. Как рассказал начальник НУ МЧС по РМ Сергей Репин, число пожаров растет с каждой неделей: чаще всего регистрируются случаи пала сухой травы и мусора. Из-за теплой погоды и ветра пламя в таких случаях часто перекидывается на дома и хозяйственные постройки: с начала года в республике так уже сгорели 70 строений и погибли два человека.

В качестве одного из примеров Сергей Репин привел ЧП в Берсеневке Лямбирского района. Там пожар начался в поле, но огонь мог с легкостью перейти на дома, кладбище и лес, находящиеся неподалеку.

Проверки показали, что нарушения требований безопасности есть во всех районах. Введенный противопожарный режим дал возможность накладывать штрафы. Минимальный размер штрафа - 10 тысяч рублей.

По итогам совещания Артем Здунов поручил создать в регионе оперативный штаб и пожарные команды в каждом из районов. По его словам, это поможет быстрее реагировать на сообщения о новых возгораниях.