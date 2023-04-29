В Пензенской области губернатор дал старт юношескому турниру по самбо «Победа»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году в турнире принимают участие более 150 ребят 2006-2013 годов рождения из Нижнеломовского, Никольского, Наровчатского, Пачелмского, Городищенского, Бессоновского, Кузнецкого районов, а также Кузнецка, Заречного, СШОР «Витязь» г. Пензы и Комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

По информации пресс-службы регионального правительства, губернатор напомнил, что под эгидой Президента РФ в стране реализуется федеральный проект «Za Самбо».

В Пензенской области проект курирует Олег Мельниченко. Он отметил, что в этом году самбо исполняется 85 лет, и это событие нужно отметить достойными выступлениями.

Глава региона вручил почетные грамоты Софье Солуяновой и Анастасии Поповой, выигравшим недавно золотые медали первенства Европы по самбо в Израиле.

Наставник девушек Виталий Солуянов, тренер ДЮСШ Бессоновского района, удостоен почетного знака «Во славу земли Пензенской».