В Пензе ряды пожарных на один день пополнили мальчишки и девчонки

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

А еще рассказали о причинах пожара, куда бежать, кому звонить, если вдруг загорелось, как оказать первую помощь при ожогах и отравлении угарным газом. И даже не побоялись устроить небольшой пожар, а потом дать и ребятам потушить его, держась вместе с ними за пожарный рукав.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе встречи сотрудники муниципальной пожарной части Пензы показали ребятам, в каких условиях они выполняют свои обязанности по тушению и спасению людей из огня с риском для собственной жизни. Малышам напомнили о телефонах пожарно-спасательных служб «01» и «101», а еще то, что ни в коем случае нельзя баловаться в таких ситуациях.

В общем, праздник 28 апреля на территории муниципальной пожарной части Управления по делам ГОЧС по улице Антонова, 3д. в честь Дня пожарной охраны получился не скучным.