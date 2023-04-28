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Общество28 апреля 2023 13:12

В Пензенской области на время майских праздников введен режим повышенной готовности

Соответствующее распоряжение сегодня озвучил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как сообщил начальник начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов, во время праздников риски возникновения чрезвычайных ситуаций возрастают. По этой причине надзорные органы переходят на усиленный режим работы.

Губернатор Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении на территории Пензенской области режима повышенной готовности – он будет действовать с сегодняшнего дня и до 10 мая.

- Надо обеспечить безопасное проведение праздничных мероприятий и организовать усиленный мониторинг противопожарной обстановки, - поручил глава региона.

Контроль ситуации с пожарами Олег Мельниченко назвал одним из приоритетных направлений сейчас: по всей стране обстановка сложная. Меры, принятые в регионе несколько недель назад, демонстрируют хорошие результаты, однако ослаблять контроль еще рано.

Перед праздниками глава региона напомнил еще раз, что разведение костров на территории области запрещено.

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