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Спорт28 апреля 2023 5:46

В Пензе поздравили восьмикратного чемпиона России по дартсу Романа Обухова

За достигнутые спортивные результаты 27 апреля заместитель министра физической культуры и спорта региона Мария Юрина вручила Роману Обухову Почётную грамоту министерства
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

«Мы знаем, что в прошедшем в Саранске чемпионате России приняли участие более 350 спортсменов из 36 регионов.

В условиях высокой конкуренции Роман Юрьевич показал, действительно, достойный результат. Мы гордимся, что наши спортсмены на протяжении многих лет выступают на таком высоком уровне», – сказала Мария Юрина.

Сам Роман Обухов признался, что в финале соревнований встретился с принципиальным соперником - Романом Колесовым из Ростова-на-Дону. Сейчас он один из самых сильных игроков. В игре шла очень равная, напряженная борьба до последнего броска. Исход всего чемпионата определила ошибка соперника и точность пензенца.

Чемпион рассказал, что теперь в его планах – борьба за награды турниров профессиональной лиги. Роман уже выиграл два прошедших тура. Впереди еще семь. Подготовке к ним дартсмен сейчас уделяет особое внимание.

Как отмечает пресс-служба Минспорта региона, Роман Обухов – не только действующий спортсмен, но и президент региональной федерации дартса.

Мария Юрина поблагодарила Романа за развитие этого вида спорта в Пензенской области и пожелала дальнейших успехов и новых побед.

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