В Пензе обновили галерею чемпионов и призеров на Олимпийской аллее

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Как рассказала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, на аллее размещаются фотографии тех атлетов, что принимали участие в Олимпийских играх, стали призерами или победителями. С момента установки первой галереи их ряды пополнили еще 25 человек. Теперь их фотографии тоже появились на аллее.

- Мы хотим сохранить память о тех, кого уже, к сожалению, с нами нет, а также привлечь к физической культуре большее количество людей, на что также направлен проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», - добавила она.

В разные годы в Олимпийских играх принимали участие 55 спортсменов из Пензенской области. Они завоевали 50 медалей: 20 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых. В самом начале аллеи расположено фото Николая Абрамова, выступавшего на Олимпиаде в Токио в 1984 году, замыкают галерею участники прошлогодних игр в Пекине: хоккеисты Антон Слепышев и Сергей Андронов, шорт-трекист Денис Айрапетян, а также их тренеры Владимир Лохматов и Виктор Павлов.

Вместе со спортсменами и тренерами на аллее теперь расположены фото 81 человека, прославившего Сурский край.