В пензенском минздраве рассказали, как будут работать больницы и поликлиники во время майских праздников

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Поликлиники участковых больниц не будет работать 30 апреля, 1, 7 и 9 мая. 29 апреля и 6 мая медицинскую помощь получить в них можно по расписанию субботы. 8 мая в поликлиниках участковых больниц прием будет вестись с 8 до 14 часов. С 8 до 12 часов пациенты смогут вызвать врача на дом.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также пензенские детские и взрослые поликлиники работают все дни. 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая пациенты посетить врачей с 8 до 14 часов. С 8 до 12 часов можно будет вызвать врача на дом. 29 апреля и 6 мая поликлиники работают по «субботнему» режиму.

Женские консультации будут открыты 6 и 8 мая.

Изменения затронут и работу контакт-центров на базе единого телефонного номера «122». Нажав добавочную «3» или «4» жители Пензы смогут вызвать врача себе или ребенку ежедневно с 8 до 12 часов, а также задать вопросы с 8 до 14 часов.

Добавочная «5» позволит вызвать врача на дом жителям области – это можно будет сделать 29 апреля, 6, 8 мая с 8 до 12 часов (задать вопросы – до 14 часов). 30 апреля, 1, 7 и 9 мая данная функция будет доступна лишь жителям населенных пунктов с численностью больше 20 тысяч человек.

Задать вопросы по коронавирусу (доб. «6») и узнать результаты ПЦР-тестирования (доб. «7») можно будет каждый день с 8 до 14 часов.

Уточнить информацию о графике работы можно в регистратурах соответствующего медицинского учреждения.