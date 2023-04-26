Жительница Сердобска перечислила мошенникам более шести миллионов рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Как пострадавшая рассказала полицейским, в начале апреля ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что его коллеги задержали злоумышленника, который пытался на имя жительницы Сердобска оформить кредит по доверенности, и уточнил, оформляла ли она разрешающие документы.

Само собой, ничего подобного женщина не делала. Тогда собеседник спросил у женщины, есть ли у нее сбережения на счетах, и, убедившись в том, что деньги имеются, посоветовал временно снять их и перечислить на безопасные счета, реквизиты которых он любезно предоставил.

Не заподозрив ничего, женщина так и поступила: сняла свои средства и в течение почти недели переводила их на 22 карты. Кроме того, мошенник также вынудил гражданку взять полмиллиона в кредит и эти деньги также отдать. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам почти шесть миллионов рублей.

Неприятная правда вскрылась на следующий день, когда гражданка решила связаться со своим собеседником, но трубку так никто и не взял. По факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления.