Пензенская и Андижанская области договорились о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Делегация Пензенской области принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте. В ходе мероприятия состоялась рабочая встреча губернатора с представителями Андижанской области Узбекистана.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2018 году делегация из этой области приезжала в наш регион.

- Поэтому вы имеете некоторое представление об экономическом потенциале Пензенской области, - подчеркнул он и отметил, что за прошедшие годы Сурский край улучшил многие показатели: в 2022 регион занял второе место в ПФО по индексу промышленного производства, четвертое по стране – по объемам станкостроения.

Стороны договорились о сотрудничестве и подписали соглашение. Губернатор отметил, что документ позволит расширить импортные и экспортные возможности двух областей.

Заместитель хокима Бортижон Хамраев пригласил Олега Мельниченко совершить визит в Андижанскую область.