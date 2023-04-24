Уже через 15 дней День Победы

Фото: скриншот (архив «КП»)

И волшебство такое возможно. Оцифрованный архив фронтовой газеты «Комсомольская правда» нам в помощь.

На первой полосе газеты за 24 апреля 1945 года два приказа Верховного Главнокомандующего И. Сталина командующему 1-го Белорусского фронта маршалу Жукову и командующему 1-го Украинского фронта маршалу Коневу.

Войска 1-го Белорусского фронта с плацдарма на западном берегу Одера, прорвав глубокоэшелонированную оборону немцев, прикрывавших Берлин с востока, продвинулись на 60-100 км.

Войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону немцев на реке Нейсе, продвинулись на 80-160 км.

Верховный объявил благодарность войскам и приказал салютовать им в Москве 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

В 21.00 23 апреля салюты прогремели в честь войск 1-го Белорусского фронта, в 22.30 – в честь войск 1-го Украинского.

Фото: скриншот (архив «КП»)

На второй странице «Комсомолки» за 24 апреля 1945-го опубликованы фотографии специальных корреспондентов «Красной звезды» из предместий Берлина, где под конвоем наших бойцов на восток шагали пленные немецкие солдаты и офицеры.

Как очень того хотели.

Хорошее напоминание из 45-го. И русским. И немцам.

Фото: скриншот (архив «КП»)

Под снимками из предместий Берлина подпись: (снимки доставлены на самолете летчиком лейтенантом Найденко).

Ночью с 23 на 24 апреля в Москве в типографии газеты «Правда» на улице Правды, 24 будет отпечатана «Комсомольская правда».

Уже через 15 дней будет День Победы.