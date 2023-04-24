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Спорт24 апреля 2023 11:28

Софья Солуянова и Анастасия Попова из Пензы выиграли «золото» первенства Европы по самбо

Первенство Европы по самбо завершилось 22 апреля в Израиле
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Золотые медали соревнований выиграли сразу две спортсменки из Пензенской области.

Блестяще дебютировала на европейском первенстве Анастасия Попова. В весовой категории 47 кг девушка провела два поединка. В них она одержала досрочные победы болевыми приемами. По итогам боев Анастасия заняла первое место.

«Золото» в актив российской сборной добавила еще одна пензенская самбистка Софья Солуянова. Она стала лучшей в весовой категории 50 кг. Девушка также провела два поединка. Один завершила досрочно, а второй выиграла со счетом 1:0.

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, у Софьи уже есть опыт выступлений на стартах международного уровня. В прошлом году девушка стала победительницей первенства мира, а теперь добавила в копилку «золото» первенства Европы.

Софья и Анастасия – спортсменки СШОР «Витязь» города Пенза. Тренер девушек – Виталий Солуянов.

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