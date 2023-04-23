Бессмертный полк в Саранске 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

Фото: Пресс-центр Республики Мордовия

Как мы уже сообщали ранее, в этом году по всей стране решили отказаться от традиционного шествия Бессмертного полка. Однако сама акция состоится, просто изменится ее формат. Как рассказал руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Евгений Ячинов, жители Саранска смогут сами выбрать, как им удобнее почтить память ветеранов.

Например, автомобилисты могут разместить портреты воевавших родственников на своих машинах:

- По желанию можно добавить фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Важно, чтобы снимки не мешали обзору водителя.

Поддержать эту акцию могут не только простые жители, но и предприятия-перевозчики, правоохранители, медицинские учреждения и другие организации, имеющие свой транспорт.

- Можно прикрепить фотографии героев своих семей к одежде – это поможет не расставаться с ними в течение всего Дня Победы, - продолжил Евгений Ячинов.

Кроме того, жители Мордовии могут рассказать о своих ветеранах в социальных сетях. Посты с хэштегами #нашБессмертныйполк главный комитет акции будет размещать на своих ресурсах, а из фотографий создадут большой коллаж.

Руководитель Мордовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елена Вавилина рассказала о том, что предусмотрен еще один формат акции «Бессмертный полк» - «Стена памяти». Эти стены предполагается устанавливать в вузах, школах, учреждениях. Каждый желающий сможет прийти и разместить на ней портрет своего ветерана.