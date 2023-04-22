В Пензе состоится фестиваль «АгроFest»

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

В Пензе стартовал дачный сезон. Совсем скоро огородников ждет посадка картошки и другие заботы и хлопоты. Но есть и немало тех, кто ездит на дачу просто отдохнуть. И тех, и других ждут на фестивале «АгроFest».

На площадке рядом с ТРК «Коллаж» можно будет приобрести все необходимое для садовых или огородных работ, а также загородного отдыха: семена, саженцы, рассаду, удобрения, инструменты и инвентарь, а также продукты питания, садовую мебель и аксессуары и многое другое.

Для посетителей фестиваля организуют консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур и мастер-классы. Сопровождаться мероприятие будет выступлениями творческих коллективов, а также конкурсами и викторинами.

Фестиваль состоится 29 апреля. Торговые ряды будут работать с 9 до 15 часов.

Дополнительную информацию можно получить в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области по телефону (8412) 68-59-72.