Жительница Пензы продавала в Сети эротические фотографии малолетней дочери

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СК по региону расследует уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Больше полутора лет – с октября 2020 по март 2022 года – она продавала в сети снимки своей несовершеннолетней дочери, которой еще не исполнилось 14 лет.

Фотографии эротического характера женщина за денежное вознаграждение распространяла через мессенджер и сайт. За это время гражданка сумела получить почти два с половиной миллиона рублей, продав больше 20 снимков.

По факту было возбуждено уголовное дело. Пензячке предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и распространении порнографии, а также использовании несовершеннолетних в изготовление порнографических материалов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УМВД России по Пензенской области.

Свою вину женщина отрицать не стала. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, ее дочь в данный момент проживает с отцом.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.