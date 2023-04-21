В Пензенской области таксистов обязали ездить на машинах белого цвета

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как было отмечено в ходе обсуждения, в данный момент в нашей области существуют два больших кластера, которые оказывают населению услуги такси. Первый из них – это таксопарки и индивидуальные предприниматели, которые закупают машины и следят за их состоянием, а также здоровьем своих водителей. Вторые технику просто арендуют у их владельцев: и зачастую население жалуется на плохое состояние их автомобилей.

По словам заместителя председателя регионального правительства Алексея Костина, представители первого кластера оказывают услуги на более высоком уровне. Поездка с их водителями гораздо безопаснее.

Чтобы ограничить допуск на рынок такси транспорта простых граждан, взятых в аренду таксопарками, было решено установить в регионе требования к цвету машин. Теперь службы такси обязаны использовать только белые автомобили. Данный цвет выбран неслучайно, поскольку у обычных граждан он не особо популярен. Белый автомобиль будет более заметным в потоке.

- Тем самым рынок перевозок легковым такси становится более профессиональным. Поддержав этот законопроект, мы поддержим таксопарки и ограничим возможности арендаторов автомобилей, - отметил Алексей Костин.