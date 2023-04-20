Бессмертный полк в Пензе 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранее стало известно, что памятную акцию на День Победы в этом году по всей России планируют проводить в другом формате. Данное решение было принято по соображениям безопасности. Руководитель пензенского штаба движения Олег Шибаев сегодня в ходе брифинга подтвердил эту информацию: традиционного шествия Бессмертного полка в Пензе 9 мая 2023 года не будет.

Однако, по его словам, саму акцию отменить невозможно: еще несколькими годами ранее ей не смогла помешать пандемия коронавируса. Руководитель штаба предложил жителям города заменить большие фотографии бейджами с фотографиями предков и носить их во время Дня Победы.

- Обращаюсь к водителям личного транспорта, к руководителям и работникам транспортных организаций. Пожалуйста, размещайте портреты своих семейных героев на автомобильном транспорте, - подчеркнул Олег Шибаев.

Также жители Пензы могут подать заявку на участие в онлайн-шествии. Фотографии и истории ветеранов принимаются на сайте движения до 30 апреля.