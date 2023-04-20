Сотрудники органов внутренних дел Мордовии сдали кровь в рамках донорской акции

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Одними из самых активных доноров на территории республики являются сотрудники правоохранительных органов. В акциях, которые проводятся на территории отделов республиканских МВД ежегодно принимают участие более сотни полицейских.

Один из них - заместитель министра внутренних дел региона подполковник полиции Михаил Рудов. Главный врач Республиканской станции переливания крови Ольга Македонская поблагодарила через него и остальных правоохранителей:

- Ваше неравнодушие непременно спасет кому-то жизнь, - отметила она.

58 сотрудников МВД по РМ являются Почетными донорами России. Замначальника оперативного отдела Александр Середин получил нагрудный знак в феврале. К этому он шел с 2007 года: тогда полицейский сдал кровь, потому что она была нужна его родственнику. И с того момента Александр приходил на донацию еще более 40 раз.

- Донорство крови – это акт патриотизма и милосердия, исключительная возможность оказать реальную помощь нуждающимся в ней людям, - считает донор. - Все неравнодушные к чужой беде жители республики также могут последовать нашему примеру, поддержать это доброе дело и поделиться своей кровью с теми, кому она нужна. Вместе мы можем спасти не одну жизнь.