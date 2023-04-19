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Общество19 апреля 2023 5:54

В Пензе на набережной в районе Подвесного моста начали высаживать цветы и саженцы деревьев

«Сорта цветов подобраны так, чтобы набережная «цвела» с весны до поздней осени», – прокомментировал начальник Управления капитального строительства Вадим Астафьев
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Благоустройство участка в районе Подвесного моста ведется в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», уточняет пресс-служба администрации Пензы.

Еще в 2022 году в полном объеме были обустроены инженерные коммуникации – системы водоснабжения и водоотведения, поливочный водопровод, электрические сети и уличное освещение, а также тротуар и велодорожка на улице Урицкого.

«В настоящее время полностью готов скейт-парк, завершается отделка амфитеатра со сценой, установлены модульные блоки туалетов», – уточнил Вадим Астафьев.

По контракту объект должны были сдать до 30 июня 2023 года, но подрядчик планирует открыть набережную раньше срока.

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