Представители Совета Федерации РФ и губернатор Пензенской области высоко оценили ход реализации экологического проекта ОАО «Маяк»

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Руководитель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и первый замглавы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров лично посетили строительную площадку очистных сооружений.

Напомним вам, что масштабный проект по обновлению очистных сооружений холдинг «Маяк» начал реализовывать несколько лет назад. Совместно с областным правительством и региональным управлением Росприроднадзора была разработана подробная дорожная карта. Согласно ей, запустить очистные сооружения компания должна была летом 2024 года, однако оптимизация рабочего процесса позволила значительно сократить эти сроки: теперь запуск запланирован на этот год.

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Сооружения будут работать по технологии глубокой биологической очистки: сточные воды планируется пропускать через гигантский биореактор, в котором находится активный ил. Его частички будут сливаться с грязью и прочими отходами, после чего их вместе отсеет сложная система фильтров.

Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе посещения здания, в котором будет располагаться оборудование будущих очистных сооружений, масштабный проект находится на его личном контроле.

- Наша главная задача - обеспечить сброс очищенных сточных вод, - подчеркнул он. - Работы ведутся по графику, так что, уверен, что все будет запущено в срок. Население сразу почувствует, что экология здесь станет лучше.

Гостей региона поразила история холдинга «Маяк», которому уже больше 170 лет, а также то, как руководство компании находит возможности для развития в сложные экономические времена. Приятное впечатление у сенаторов оставила и экскурсия по цехам компании, где они смогли увидеть воочию оборудования, на котором изготавливаются бумага, обои и другое.

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

- Мы сегодня посетили прогрессивное производство, - отметил Вячеслав Тимченко. - «Маяк» делает важные и нужные вещи. Конечно, предприятие с такой давней историей имеет ряд проблем, в том числе, и с экологией, но важно понимать, что руководство холдинга осознает свою ответственность и делает все, чтобы их производство стало экологически чистым, а продукция - более качественной. Уверен, что все намеченные «Маяком» планы будет реализованы.