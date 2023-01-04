В Мордовии от управления автомобилями 2 января был отстранен 21 нетрезвый водитель

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

По информации пресс-службы МВД РМ, всего за время проведения мероприятий от управления транспортными средствами отстранен 21 водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в действиях троих из них есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части ГИБДД: 24-64-09, 38-57-27 или 02.