Лето 2022 года. Пензенцы и запорожцы на улице Токмака. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области (архив)

Ночью 3 января ВСУ нанесли удар по больнице в Токмаке Запорожской области

Это сообщение силовых структур Запорожской области болью отозвалось у пензенцев.

Пензенская область и Пологовский район Запорожской области, где находится Токмак, летом заключили соглашение о сотрудничестве, пошли в регион гуманитарные конвои - продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе, пензенские специалисты готовили к осенне-зимнему сезону социальные объекты. В той же больнице в Токмаке установили аппарат КТ.

Глава военно-гражданской администрации Пологовского района Степан Лопатин поблагодарил губернатора Пензенской области Олега Мельниченко за поддержку:

«Это очень много значит для нас».

Много это значит и для жителей Пензенской области, где сегодня проживает не одна тысяча беженцев с Донбасса и Украины, где они получают гражданство РФ, учатся, устраиваются на работу, в семьях рождаются дети. Наши новые земляки узнают историю Сурского края, города трудовой доблести Пенза, освежают в памяти, как и все мы, историю страны, однажды уже свернувшей шею нацизму.

80 лет назад, 3 января 1943 года, весь мир ликовал после известия об окружении под Сталинградом фашистских дивизий. «Комсомолка» опубликовала в этот день приветствия советскому народу журналистов, писателей Эрнеста Хэмингуэя, Теодора Драйзера.

«Я, так же, как и миллионы свободолюбивых народов, восхищаюсь подлинно эпической борьбой русского народа, нараставшей изо дня в день в течение прошлого года, - цитировала газета Томаса Манна. - Победоносная защита Сталинграда является одним из подвигов, о которых история всегда будет рассказывать с величайшим благоговением. До настоящего времени русский народ и армия несли величайшие жертвы в этой борьбе за свободу человечества. В своем новогоднем поздравлении я могу только пожелать, чтобы 1943 год принес освобождение русской земле от преступного захватчика.

На первой станице номера «Комсомольская правда» за 3 января 1943 года традиционно опубликовала сводку Совинформбюро об освобождении города Великие Луки. Есть на первой полосе и приветствие Иосифа Сталина жителям Пензенской области.

Фото: Скрин-шот страницы «Комсомольской правды» 3 января 1943 г.

…Невыдуманная история. Невиданные боль и величие нашего народа. Искренний восторг от его подвига американских и немецкого классиков литературы.

Увы, понять их точку зрения сегодняшним демонстративно лживым политикам в их странах не дано.