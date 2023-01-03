В первые дни нового года в Пензенской области произошли 12 пожаров

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Подробности происшествий рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

1 января в 19:15 произошел пожар в селе Азрапино Шемышейского района. Сгорел дом и надворные постройки площадью в 100 квадратных метров. В ходе тушения было найдено тело мужчины 1954 года рождения.

2 января в 15:20 загорелся срубовой дом в селе Старая Андреевка Неверкинского района. Во время пожара погиб хозяин дома 1975 года рождения.

В этот же день около девяти вечера произошло возгорание в однокомнатной квартире в доме на улице Чапаева в Пензе. Пожарные спасли двух человек и эвакуировали еще 15.

2 января в 22:04 в Чемодановке на улице Кузнецова загорелась кровля срубового дома. Пострадал мужчина 1968 года рождения.

По всем фактам пожаров проводятся проверки.

Главное управление МЧС России по Пензенской области призывает пензенцев соблюдать требования пожарной безопасности, быть предельно внимательными и осторожными с отопительными и электроприборами, не оставлять без внимания пожилых родственников и детей. В случае пожара незамедлительно звонить по номеру: 101 или 112.