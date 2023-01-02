Более 400 пензенцев приняли участие 1 января в забеге на символическую дистанцию 2023 метра

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы министерства, Евгения Александровна отметила, что новогодние забеги – добрая традиция у пензенцев, любящих спорт и активный отдых.

Стартовавшие преодолели символическую дистанцию – 2023 метра. В мероприятии приняли участие более 400 человек разного возраста.

Организатором забега выступила компания «N1Sport». Руководитель компании Алексей Суркин пробежал по улице Московской вместе с участниками. В рамках мероприятия любителей оздоровительного бега поздравил Дед Мороз.