Более 400 пензенцев приняли участие 1 января в забеге на символическую дистанцию 2023 метра

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области
По информации пресс-службы министерства, Евгения Александровна отметила, что новогодние забеги – добрая традиция у пензенцев, любящих спорт и активный отдых.
Стартовавшие преодолели символическую дистанцию – 2023 метра. В мероприятии приняли участие более 400 человек разного возраста.
Организатором забега выступила компания «N1Sport». Руководитель компании Алексей Суркин пробежал по улице Московской вместе с участниками. В рамках мероприятия любителей оздоровительного бега поздравил Дед Мороз.