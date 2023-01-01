Николай Дорошкевич. Фото:Архив редакции

На первой странице номера фронтовая газета опубликовала сводку Совинформбюро с итогами 6-недельного наступления наших войск на подступах к Сталинграду.

Среди отличившихся в сводке был назван и механизированный корпус под командованием генерал-майора В. Т. Вольского, в составе которого участвовал в боях под Сталинградом 26-й танковый полк уроженца села Аргамаково Пензенской области майора Николая Дорошкевича.

В эти же тяжелейшие для страны дни ковали Победу в тылу и земляки отважного танкиста.

На 3-ей странице первого в 1943 году своего номера «Комсомолка» опубликовала переписку пензенцев с Иосифом Сталиным…

Фото: Скрин-шот страницы газеты

И сегодня, спустя 80 лет после героического разгрома фашистов под Сталинградом, газета, которая не меняет названия и не снимает своих орденов, вновь рассказывает о ходе СВО против нацистских недобитков и их последователей.

В сводке Минобороны Игорь Конашенков сообщил о нанесенных 31 декабря 2022 года ударах по оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в производстве БПЛА.

А накануне генерал-лейтенант принес и еще одну хорошую весть – ВС РФ уничтожили на Украине около двухсот очередных наемников.

История повторяется - в 42-43 годах под Сталинградом только румынских дивизий было разгромлено с десяток: 1,2,5,6, 9,13,14,15 пехотные дивизии, 7 кавалерийская и 1 танковая.