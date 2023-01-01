Первым ребенком, родившимся в Пензенской области в новом году, стала девочка

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Малышка весом 3100 граммов и ростом 52 сантиметра появилась на свет в городском родительном доме в Пензе. Она родилась в 4:05.

Спустя десять минут, в 4:15, в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко родилась еще одна девочка. Ее вес - 2800, рост - 52 см.

Как гласит народная примета, рождение именно девочки в новогоднюю ночь является хорошим знаком, значит, год будет удачным и плодородным.