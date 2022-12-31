Сотрудники СК Мордовии устроили небольшое путешествие детям из Мариуполя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Шефство над этими семьями с детьми, приехавшими в Мордовию из Мариуполя, сотрудники управления взяли еще весной этого года. Офицеров тронула история 9-летней Ангелины, которая вместе с семьей добралась до Саранска в одной пижаме, прожив до этого несколько недель в подвале дома в родном городе.

Как отметили в пресс-службе ведомства, девочке оказали всю необходимую помощь. История еще одной семьи очень похожа на первую. Спасая двух своих детей 9-ти и 16-ти лет, Оксана Башта тоже приехала из Мариуполя.

На личном приема у руководителя следственного управления Олега Коробова женщина просила помочь с устройством сына в футбольную секцию и учебой дочери, которая заканчивала 9 класс. В результате в новом учебном году мальчик занялся футболом, а дочь стала студенткой колледжа.

А следователи постоянно на связи, навещают семьи, помогают.

В преддверии Нового года устроили детям небольшое приключение - побывали с ребятами на конезаводе.

Что может быть лучше для очищения памяти от ужасов жизни в подвалах Мариуполя - дети кормили лошадей, катались верхом, много узнали об истории старейшего в Поволжье конного завода, основанного в 1931 году после ликвидации помещичьего имения.

Сейчас здесь разводят знаменитых советских тяжеловозов, рысаков, скакунов, миниатюрных пони.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

«Уйма впечатлений, эмоций, свежий воздух сморили ребят, и всю обратную дорогу они проспали!», - рассказала старший помощник руководителя управления Наталья Афанасьева.

Конечно, не обошлось и без сладких подарков!

Оксана Башта поблагодарила офицеров СК России за экскурсию, подарки, помощь.